Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung mit Cuttermesser - Bundespolizei nimmt jungen Täter in Gewahrsam

Köln (ots)

Samstagabend (06. November) bedrohte ein erst 13-Jähriger einen Bekannten seiner Schwester vor dem Kölner Hauptbahnhof mit einem Teppichmesser. Bundespolizisten beendeten die verbale Auseinandersetzung und nahmen den Minderjährigen in Gewahrsam.

Am Samstag gegen 20:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof ein Streitgespräch zwischen zwei Personen auf dem Vorplatz, wobei einer von Beiden augenscheinlich ein Messer in der Hand halten würde. Die Beamten ermittelten nach Eintreffen, dass der erst 13-Jährige zukünftige Treffen seiner Schwester (15) mit einem Kölner unterbinden wollte und sich daher mit diesem verbal auseinandersetzte. Zur Verdeutlichung seines Anliegens bedrohte er den 18-Jährigen Bekannten mit einem Cuttermesser. Unbeteiligte Reisende trennten die beiden jungen Männer und wiesen die Bundespolizisten bei Eintreffen auf das nun versteckte Teppichmesser hin. Obgleich sich der Minderjährige auf Nachfrage nicht an ein Messer erinnern konnte, fanden es die Beamten bei der Durchsuchung in der Unterhose auf und stellten es sicher. Den Jugendlichen nahmen sie anschließend in Gewahrsam.

