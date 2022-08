Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchaustritt aus einer Tanksäule

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einer Tankstelle in die Weserstraße gerufen. Der Anrufer meldete, dass Rauch aus der Tanksäule trat. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte war die Rauchentwicklung nicht mehr sichtbar. Grund für diese Rauchentwicklung war eine Membranpumpe in der Zapfsäule die, wenn kein Kraftstoff mehr durch die Leitungen fließt, überhitzt. Die Tankstelle hatte keinen Kraftstoff mehr in ihren Tanks und somit kam es zu diesem technischen Defekt.

