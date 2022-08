Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Noch 100 Tage bis zum bundesweiten Warntag

Bremerhaven (ots)

Heute sind es noch 100 Tage bis zum bundesweiten Warntag, dem sich auch Bremerhaven anschließt. Am 8. Dezember 2022 werden die neu installierten Sirenen in Bremerhaven zum ersten Mal getestet. Es wird ein Dauerwarnton für 60 Sekunden in weiten Teilen des Stadtgebietes zu hören sein. Die Feuerwehr Bremerhaven wird in regelmäßigen Abständen Informationen zum Warntag veröffentlichen.

Hintergrundinformationen:

Die Stadt Bremerhaven hat in einem ersten Schritt 15 Sirenen aufgebaut. Dafür konnte die Verwaltung Bundesfördermittel in Höhe von ca. 164.000 EUR verwenden. Neben der Sirenenalarmierung sind jedoch weitere Warn- und Informationskanäle notwendig, um im Gefahrenfall möglichst viele Personen zu erreichen und Handlungsempfehlungen zu kommunizieren. Hierfür hat die Feuerwehr Bremerhaven bereits vor der verheerenden Flut in Westdeutschland eine Machbarkeitsstudie mit dem Titel "Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung für die Stadt Bremerhaven und das stadtbremische Überseehafengebiet" beauftragt. Hier wurden u. a. Sirenen, Radiodurchsagen, die NINA-Warnapp und Businformationssysteme zur Warnung der Bevölkerung empfohlen.

