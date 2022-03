Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Landeskriminalamt Baden-Württemberg - Fachtag "Islamismus in Deutschland - Quo vadis?"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Wo waren Sie am 11. September 2001, als die Nachricht über die Anschläge auf das World Trade Center in New York über alle Kanäle lief? Wie die meisten von uns werden Sie sich sicherlich noch daran erinnern können. Damals schlagartig in den Fokus gerückt, sind wir auch heute noch gezwungen, uns mit dem islamistischen Extremismus in all seinen Facetten intensiv auseinanderzusetzen. Auch wenn immer wieder Krisen wie die Coronapandemie neue Erscheinungsformen des Extremismus hervorbringen und uns zu einer Neujustierung zwingen, dürfen wir die Bedrohungen nicht aus den Augen verlieren.

Aus diesem Grund stellt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) mit seinem Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg(konex) auch 20 Jahre nach den Ereignissen des 11. Septembers zusammen mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg bei der Online-Tagung "Islamismus in Deutschland - Quo vadis?", am 14. und 15. März 2022 die Frage, wie es in Zukunft weitergehen kann. An beiden Tagen beschäftigen sich führende Expertinnen und Experten mit den aktuellen Entwicklungen sowie den neuen Herausforderungen und Lösungsansätzen. Das Programm bietet interessante Einblicke in aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Integrations- und Verbandsarbeit sowie aus der Perspektive der Sicherheitsbehörden.

Mit diesem Fachtag setzen alle beteiligten Institutionen ein weiteres Zeichen der Geschlossenheit. Es gilt, gemeinsam und entschlossen all jenen entgegenzutreten, die im Namen von menschenverachtenden Ideologien die Gesellschaft entzweien wollen - egal, ob im Internet oder in der realen Welt.

Weitere Informationen und Eindrücke zum Fachtag sind an den beiden Veranstaltungstagen auf den Social Media Kanälen des LKA BW auf Facebook www.facebook.com/lkabw/ und Twitter www.twitter.com/LkaBaWue abrufbar.

Hintergrundinformation zu den beteiligten Institutionen

Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg, kurz konex, ist seit dem 1. Januar 2022 Teil des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Gemein-sam mit seinen Netzwerkpartnern bietet konex Informationen und Beratung gegen religiös und politisch motivierten Extremismus an. Weitere Informationen zum konex bzw. der Ausstiegsberatung sind auf der Homepage abrufbar: www.konex-bw.de.

Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg ist ein Bildungs-, Dienstleistungs- und Vernetzungszentrum in den Handlungsfeldern Extremismus, präventive Bildungsarbeit und Menschenrechtsbildung. Im Demokratiezentrum Baden-Württemberg arbeiten eine Vielzahl von Organisationen zusammen. Die Gesamtkoordination liegt beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg.

Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart versteht sich als Forum für die Fragen der Zeit. Sie organisiert und moderiert sachkundige Gespräche und fachliche Diskurse. Im "Gespräch zum Zeitgeschehen" ist sie selbst kritischer Partner in der Haltung offener Zeitgenossenschaft und Gastfreundschaft. Die Akademie arbeitet interdisziplinär und versucht, verschiedene Sichtweisen an einen Tisch zu bringen. Sie bildet aktuelle Schwerpunkte und bedient sich dabei dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell