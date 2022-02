Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) und des Polizeipräsidiums Aalen

Stuttgart (ots)

Routinekontrolle führt zur Sicherstellung von rund 139 Kilogramm Marihuana

Eine Streife des Polizeipräsidiums Aalen staunte nicht schlecht, als sie am 7. Februar 2022 auf der A6 in der Nähe von Crailsheim ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen kontrollierte. Im Kofferraum des Pkw entdeckte die Streife in sechs schwarzen Taschen insgesamt rund 139 Kilogramm Marihuana, was zur unmittelbaren Festnahme des Fahrers führte. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen russischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Spanien.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des LKA BW und des Zolls übernahm umgehend die Ermittlungen und beschlagnahmte den Drogenfund. Das Marihuana stammt vermutlich aus Spanien, der Straßenhandelspreis beträgt derzeit etwa 1,4 Millionen Euro. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des LKA BW dauern an.

Hinweis:

Bei der Bekämpfung von organisierter Rauschgiftkriminalität arbeiten das LKA BW und das Zollfahndungsamt Stuttgart in zwei "Gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift" Polizei / Zoll (GER) zusammen. Die speziellen Ermittlungsgruppen sind an zwei Standorten - in Stuttgart und Karlsruhe - stationiert und bekämpfen herausragende Fälle des illegalen Handels und Schmuggelns mit Drogen.

