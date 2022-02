LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Stuttgart (ots)

Lörrach / Efringen-Kirchen: Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Ein 61-Jähriger fährt einen Polizisten an und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am gestrigen Montagabend, dem 7. Februar 2022, wollten Polizeibeamte der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg gegen 22:15 Uhr einen 61-jährigen PKW-Fahrer in Efringen-Kirchen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, da dieser durch seine Fahrweise auffiel.

Der Mann weigerte sich jedoch anzuhalten und flüchtete. Es gelang, das Auto des Flüchtenden im Bereich der B3 - Höhe Einmündung Engetalstraße durch weitere Streifenfahrzeuge zu stoppen. Als einer der Polizeibeamten zur Durchführung der Kontrolle auf das Fahrzeug zuging, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt auf den Beamten zu und kollidierte frontal mit dem Beamten.

In diesem Zusammenhang kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse durch die Polizeibeamten. Der Autofahrer konnte dennoch erneut flüchten. In Efringen-Kirchen wurde er endgültig gestoppt und festgenommen. Der Mann war alkoholisiert und wurde aufgrund zweier Schussverletzungen an den Armen ambulant behandelt. Der 61-Jährige deutsche Staatsangehörige war bereits wegen Beleidigung und räuberischem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 39-jährige Polizeibeamte wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidium Freiburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Rahmen einer Ermittlungskooperation.

