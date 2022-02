Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Zollfahndungsamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart

Stuttgart (ots)

Rauschgiftermittler stellen Rekordmenge Kokain sicher - 336 kg Kokain zwischen Bananen versteckt

Hinweise führten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen bereits Ende Januar 2022 zum Auffinden von 336 kg Kokain in einer Bananenreiferei im Rems-Murr-Kreis. Es handelt sich hierbei um die bisher größte sichergestellte Kokainmenge in Baden-Württemberg. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Zollfahndungsamts Stuttgart führt die weiteren Ermittlungen und beschlagnahmte den Drogenfund. Das Kokain war fein säuberlich in jeweils 1 kg Paketen verpackt und portioniert, in Fruchtkartons zwischen unreifen Bananen, versteckt.

Das Obst stammte aus Zentralamerika und wurde zuvor im niederländischen Hafen Vlissingen gelöscht. Der Hafen ist ein bedeutender Umschlagsplatz für Bananen, die anschließend an verschiedene Zielorte in Nordeuropa verteilt werden. Die enorme Menge an Kokain beträgt im Straßenverkaufswert weit über 20 Millionen Euro. Den Rauschgiftermittlern in Baden-Württemberg ist es damit innerhalb kürzester Zeit gelungen, fast eine halbe Tonne Rauschgift aus dem Verkehr zu ziehen. Am 7. Februar 2022 konnten bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A6 139 kg Marihuana sichergestellt werden.

Link zur Pressemitteilung LKA BW vom 15. Februar 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5146842

Die Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei und des Zolls dauern an.

Hinweis:

Bei der Bekämpfung von organisierter Rauschgiftkriminalität arbeiten das LKA BW und das Zollfahndungsamt Stuttgart in zwei Gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift Polizei / Zoll (GER) zusammen. Die speziellen Ermittlungsgruppen sind an zwei Standorten - in Stuttgart und Karlsruhe - stationiert und bekämpfen herausragende Fälle des illegalen Handels und Schmuggelns mit Drogen.

