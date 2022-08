Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Errichtung der stärksten Bevölkerungswarnsirene an der deutschen Nordseeküste in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Hafenbetreibern und der Stadt Bremerhaven konnte am 26.08.2022 die stärkste Warnsirene an der deutschen Nordseeküste vom Typ ECN 3000 D in Dienst gestellt werden. "Mit der Installation dieser Bevölkerungswarn- und Informationssirene ist die erste Ausbaustufe und der damit verbundene Aufbau von 15 Sirenen im Stadtgebiet weitestgehend abgeschlossen", so der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven Melf Grantz. Für die Warnung und Information im Katastrophenfall ist die Stadt Bremerhaven zuständig. Diese Zuständigkeit betrifft auch das Überseehafengebiet. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Hafenbetreibern und der Stadt Bremerhaven konnte eine Nutzungsvereinbarung getroffen werden und die Sirene auf dem Dach vom "Gatehouse 4" installiert werden. "Die Stadt Bremerhaven ist die alleinige Nutzerin und ausgelöst wird die Sirene ausschließlich von der Feuerwehr Bremerhaven", so Melf Grantz weiter. Die Beschaffungskosten für die Sirene wurden durch die Hafenbetreiber Eurogate, North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) und Mediterranean Shipping Company (MSC) getragen. Finanzmittel aus dem Sirenenförderprogram des Bundes flossen ebenfalls in die Finanzierung der Sirene mit ein. Geplant ist die erste Auslösung der Sirene am Bundesweiten #Warntag am 8. Dezember. "Zwar sind unsere Sirenen auch schon vorher alarmbereit, es ist jedoch vorgesehen, den ersten stadtweiten Probealarm zusammen mit dem Bund am 8. Dezember auszulösen" sagte abschließend der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven Melf Grantz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell