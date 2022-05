POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-Jährigen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Am Freitagnachmittag (27.05., 15.30 Uhr) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (25, 26 und 41) und an der Marienstraße. Derzeitigem Ermittlungsstand nach soll eine zurückliegende Streitigkeit ursächlich sein. Nach einem verbalen Schlagabtausch kam am Freitagnachmittag zu einer körperlichen ...

mehr