Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Schule beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr randalierten noch unbekannte Täter im Bereich einer Schule in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn. Die Unbekannten besprühten verschiedene Teile des Schulgebäudes mit Graffiti und schlugen oder traten vier Kellerfenster ein. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52399-0 mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell