FW Bremerhaven: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Am Mittwoch den 31. August wurde gegen 17:20 Uhr die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung am Dach eines Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße alarmiert. Es hatte sich unter der Teerpappe des Daches ein Feuer entwickelt, welches über die Drehleiter der Feuerwehr bekämpft wurde. Teile des Daches mussten mit speziellen Sägen aufgeschnitten werden um das Feuer bekämpfen zu können. Durch große Lüfter die am Eingang des Hauses in Betrieb genommen wurden konnten die Wohnungen rauchfrei gehalten werden. Glücklicherweise wurden keine Mieter verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell