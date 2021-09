Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Einbruch in Apotheke - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Donnerstagabend (gegen 23 Uhr) die Polizei gerufen, weil auf der Kirchstraße offensichtlich gerade in eine Apotheke eingebrochen wurde. In der Nähe des Tatorts konnten Polizeibeamte einen 37-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und war offensichtlich betrunken. Er wurde mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt auch eine Blutrpobe entnahm. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es beim versuchten Einbruch geblieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell