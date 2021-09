Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 12-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Horster Straße in Richtung A 2, während eine 12-jährige Fahrradfahrerin die Horster Straße in Höhe der Gartenstraße querte. Das Mädchen verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Gladbeck. Der Schaden liegt schätzungsweise über 2.000 Euro.

