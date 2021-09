Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahndung mit Foto nach EC-Kartenbetrug

Recklinghausen (ots)

Nachdem unbekannte Tatverdächtige die Geldbörse der Geschädigten an einem nicht näher zu bezeichnenden Ort entwendeten, kam es dann am 20.12.2020 um 12:24 Uhr zu einer unberechtigten Kontoverfügung am Geldautomaten der Sparkasse Vest in Castrop-Rauxel. Die Bildaufzeichnungen zeigen dabei zwei weibliche Personen.

Die Bilder der beiden weiblichen Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/castrop-rauxel-diebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell