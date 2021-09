Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Unbekannte drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herner Straße ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort. Der Einbruchdiebstahl ereignete sich am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr.

Gladbeck

Von der Maria-Theresien-Straße entwendeten Unbekannte, in der Zeit von Montagnacht bis Dienstagnacht, ein Motorrad der Marke Yamaha. Das Fahrzeug stand verschlossen in der Garageneinfahrt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Mittwochnachmittag drangen unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Horster Straße ein. Sie durchsuchten die Wohnungen. Aus einer Wohnung entwendeten sie Bargeld. Aus der anderen Wohnung wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

