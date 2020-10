Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Firmenfahrzeug

Ratzeburg (ots)

16. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 14.10.2020 - Bad Oldesloe

Am Mittwochabend stellte ein Angestellter einer Handwerksfirma einen Iveco Transporter in der Straße Am Goldberg in Bad Oldesloe zum Parken ab.

Im Laufe der Nacht vom 14.10.2020 auf den 15.10.2020 gelang es unbekannten Tätern auf noch unbekannte Weise den Transporter zu öffnen und Werkzeuge zu entwenden.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in der betreffenden Nacht in Bad Oldesloe in der Straße Am Goldberg oder der unmittelbaren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Rufnummer 04531/501-0.

