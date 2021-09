Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Ein 46-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto auf der Halterner Straße (L509) in Richtung Hervest. Zeitgleich war ein 37-jähriger Dorstener mit seinem Auto auf der Hervester Straße in Richtung Wulfen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Dabei verletzte sich die 39-jährige Beifahrerin des Bottropers leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin kommt ebenfalls aus Bottrop. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen und sie wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 26.000 Euro. Der Unfall ereigente sich am Donnerstag, um 16.50 Uhr.

