Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Montagabend (28.02.2022) fielen zwei Fahrzeugführer im Straßenverkehr auf. Gegen 18:50 Uhr wurde ein 41-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW in Hechthausen kontrolliert. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Er musste seinen PKW vor Ort abstellen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Gegen 19:25 Uhr wurde ein 48-jähriger Geestländer mit seinem PKW im Bereich Geestland-Holßel kontrolliert. Der Mann war zuvor durch einen Zeugen gemeldet worden. Auch hier wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Da ein Vortest vor Ort nicht möglich war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

