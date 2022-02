Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Samstagabend (26.02.2022) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 22:25 Uhr einen 30-jährigen Oberndorfer mit seinem Ackerschlepper in der Wasserwerkstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Der Mann gab an am Vorabend und im Laufe des Samstages Alkohol konsumiert zu haben. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt.

