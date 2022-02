Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

+++Cuxhaven - Alkohol am Steuer+++

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen fielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27.02.2022, zwei Fahrzeugführer durch Alkoholbeeinflussung auf. So führte ein 23-jähriger Cuxhavener seinen PKW mit knapp über 1,0 Promille und ein 25-jähriger Bremerhavener seinen PKW mit knapp über 0,5 Promille. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

+++Beverstedt - Drogen am Steuer+++

Am Freitagabend (26.02.2022), gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 20-Jährigen aus der Gemeinde Beverstedt. Die Kontrolle drängte sich auf, da der Heranwachsende mit einem defekten Abblendlicht an seinem Pkw und unzureichendem Sicherheitsabstand hinter dem zivilen Funkstreifenwagen der Beamten fuhr. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Beeinflussung des 20-Jährigen durch Betäubungsmittel, was dieser nach Vorhalt jedoch zunächst vehement abstritt. Das änderte sich, als mehrere Konsumeinheiten bei ihm gefunden worden. Dem Fahranfänger wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeits- und Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell