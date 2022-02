Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

+++mehrere Verkehrsteilnehmer ohne erforderliche Fahrerlaubnis+++

In den Tagesstunden des 25.02.2022 wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt, welche ihre Gespanne mit über 3500 kg zulässigem Gesamtgewicht ohne die jeweils dafür erforderliche Fahrererlaubnisklasse BE führten. Dabei handelte es sich um einen 28-jährigen Northeimer in Geestland (OT Langen), einen 29-jährigen Bremerhavener auf der BAB 27 (Gemarkung Bremerhaven) sowie einen 37-jährigen Geestländer ebenfalls auf der BAB 27 (Gemarkung Loxstedt). In allen drei Fällen wurde die Weiterfahrt mit Anhänger am Kontrollort untersagt und entsprechende Strafverfahren eröffnet. Ferner wird gegen die Halter der jeweiligen Zugfahrzeuge ermittelt, da für diese grundsätzlich die Pflicht besteht, Fahrer hinsichtlich einer korrekten und gültigen Fahrerlaubnis zu überprüfen.

+++Auffahrunfall auf der BAB 27 mit leicht verletzter Person+++

Am 25.02.2022, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede (Gemarkung Hagen). Hierbei fuhr ein 46-jähriger Schwaneweder mit seinem Kleintransporter Fiat auf der rechten Spur in Richtung Walsrode. Dabei prallte er vermutlich aufgrund von Ablenkung in das Heck des vorausfahrenden PKW VW eines 50-jährigen Hamburgers. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW gegen die linke sowie rechte Schutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie anschließender Bergungsmaßnahmen musste ein Fahrstreifen der BAB zeitweilig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt.

