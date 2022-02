Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wanhöden - zwei Tatverdächtige auf der Flucht gestellt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Bereits am Dienstag (22.02.2022) kam es in der Wurster Nordseeküste, Ortsteil Wanhöden - Wanhödener Straße, gegen 10:00 Uhr, zu Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als der 62-jährige Bewohner zu seiner Wohnanschrift zurückkam, flüchteten zwei Personen zunächst mit einem PKW. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW im Bereich Bad Bederkesa angehalten werden. Die beiden Täter, zwei Männer im Alter von 18 und 38 Jahren aus dem Kreis Osterholz-Scharmbeck, wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell