Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff mit Messer am Flughafen Köln/Bonn Bundespolizei fasst Tatverdächtigen!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 13. Februar 2022, gegen 17:00 Uhr kam es am Flughafen Köln/Bonn zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, als einer der Beiden ein Klappmesser zog und zustach. Dabei wurde sein Gegenüber am Hals verletzt. Die Bundespolizei nahm umgehend mit mehreren Streifen die Fahndung auf und konnte den Tatverdächtigen noch im nahegelegenen Flughafenbahnhof stellen und festnehmen. Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Lette, ist ebenso wie der 35-jährige Geschädigte dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen. Das Opfer, welches zum Glück keine lebensgefährliche Verletzung davontrug, wurde noch vor Ort durch verständigte Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in die Uniklinik Köln verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung mit Waffen beanzeigt und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Am Montag, den 14. Februar folgte die Vorführung bei einem Richter, der die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

