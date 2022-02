Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 45-Jähriger verhaftet - Erfolgreiche Fahndung durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (14.02.2022) kontrollierte die Bundespolizei einen türkischen Staatsangehörigen, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Istanbul/Türkei befand.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 45-Jährige von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Nur zwei Tage zuvor wurde durch diese ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen.

Der in Solingen lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 50 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell