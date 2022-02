Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tatverdächtiger nach Einbruch in Handwerksbetrieb in Bad Bederkesa ermittelt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa/Schiffdorf/Bremerhaven. In der Nacht vom 30.01.2022 auf den 31.01.2022 kam es in einem handwerklichen Betrieb in Bad Bederkesa zu einem Einbruch, bei welchem ein hoher Schaden entstand. (wir berichteten). Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs an einen PKW und ein Kennzeichen erinnern, welche ihm in der Nacht aufgefallen war. Weitere Ermittlungen in intensiver Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cuxhaven und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven führten zum Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Mann aus Bremerhaven. Ihm werden im Zusammenhang mit dem Einbruch diverse Verkehrsstraftaten, ein Tankbetrug sowie Kennzeichendiebstähle zur Last gelegt. Die Ermittlungen dauern an.

