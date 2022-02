Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit hohem Blechschaden (18.02.22)

Singen (ots)

Zu einem Unfall mit hohem Blechschaden ist es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Westtangente kurz vor dem Kreisverkehr Bruderhofstraße gekommen. Eine 21-Jährige war mit einem Fiat 500 auf der Westtangente in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr die Frau auf einen vor ihr fahrenden VW Tiguan auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

