Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto durch Fußtritt zerbeult (17./18.02.22)

Singen (ots)

In den Abend- und Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag hat ein Randalierer einen auf einem Verkaufsgelände in der Stockholzstraße abgestellten VW Beetle beschädigt. Der Unbekannte trat gegen den rechten vorderen Kotflügel und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Randalierer nimmt die Polizei in Singen (Tel. 07731 888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell