POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto mutwillig zerkratzt (12./16.02.22)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch einen in der Straße "Im Haselbusch" abgestellten grauen Mercedes C-Klasse ringsum zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher der Beschädigungen geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

