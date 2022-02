Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (18.02.22)

Stockach (ots)

Ein Arbeitsunfall hat sich am Freitagnacht gegen 2 Uhr in einem Betrieb in der Nenzinger Straße ereignet. Ein 49-jähriger Mitarbeiter erlitt bei Arbeiten mit heißem Material Verbrennungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

