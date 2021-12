Polizei Essen

POL-E: Essen: 20-Jähriger wird unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Ein 20-jähriger Mann fuhr gestern Abend (14. Dezember) gegen 21:45 Uhr mit der S1 vom Duisburg Hauptbahnhof in Richtung Dortmund nach Essen. Er stieg um zirka 22:30 Uhr am S-Bahnhof Essen-Eiberg aus. Mit ihm verließen auch die mutmaßlichen Täter die S-Bahn und folgten ihm.

Als er sich gerade auf dem Sachsenring Ecke Falterweg befand, sprachen ihn die vier bis fünf männlichen Personen an. Nachdem er die Frage ob er 2,50 EUR habe verneinte, hielt ihm einer der mutmaßlichen Täter ein Messer vor den Bauch. Ein weiterer Mann aus der Personengruppe schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zeitgleich zerschnitt der Unbekannte mit dem Messer die Jacke des Geschädigten. Nachdem die Gruppe dem 20-Jährigen die Arbeitstasche entriss und sein Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet hatte, flüchteten sie wieder zurück in Richtung Sachsenring/Schultenweg.

Der 20-Jährige beschreibt die vier bis fünf mutmaßlichen Täter mit südländischen Phänotypen, als schwarz gekleidet und zirka 20-25 Jahre alt. Die Verdächtigen sollen mit südländischem Akzenten gesprochen haben.

Durch die Faustschläge erlitt der Essener diverse sichtbare Hämatome und Schürfwunden im Gesicht. Durch das Messer wurde der 20-Jährige nach eigenen Angaben nicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht nötig.

Die Polizei bittet Zeugen, die eine vier bis fünfköpfige Gruppe in der S1 vom Duisburg Hauptbahnhof in Richtung Dortmund in der Zeit von 21:45 Uhr bis 22:30 Uhr gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell