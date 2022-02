Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in leerstehendes Wohnhaus (09./18.02.22)

Böhringen (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen 9. Februar und 18. Februar in ein leerstehendes Wohnhaus in der Fritz-von-Engelberg-Straße eingebrochen. Der Täter warf ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Stein ein und gelangte so in das Gebäude, in welchem er diverse Schränke durchsuchte. Ob der Unbekannte etwas entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

