POL-PDTR: Wohnwagendiebstahl vom Campingplatz Palzem

Palzem (ots)

Am Donnerstag 07.10.2021 gegen 16:30 Uhr wurde in der Campinganlage in Höhe Schloss Thorn an der Mosel, ein Wohnwagen entwendet.

Es handelt sich um einen weißen Wohnwagen mit luxemburgischen Kennzeichen. Die Täter konnten bei der Tatausführung von einem Zeugen beobachtet werden.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln, die mit einem weißen Peugeot oder Citroen gefahren sind. Sie haben den Wohnwagen an ihr Fahrzeug angehängt und sich von Tatort in ungekannte Richtung entfernt.

Das Kennzeichen des genutzten PKW ist nicht bekannt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden, Tel.06581/9155-0.

