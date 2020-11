Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin bei Unfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (04.11.2020, gegen 05:40 Uhr) kam es zu einem Unfall auf der Straße Westring in Wuppertal-Vohwinkel. Ein 23-jähriger Nissanfahrer befuhr die Straße Westring in Richtung Roggenkamp, als er im Bereich der Einmündung Höhe mit einer Fußgängerin kollidierte. Die 25 Jahre alte Wuppertalerin querte die Straße, nachdem sie an der dortigen Haltestelle einen Bus verlassen hatte. Durch den Zusammenprall wurde die Fußgängerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach Versorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus. Warum es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, müssen die Ermittlungen des Verkehrskommissariat erbringen. (weit)

