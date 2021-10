Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

55765 Birkenfeld, Finkenweg (ots)

Am 28.09.2021 wurde in der Zeit von ca. 18:00 bis 21:45 Uhr ein im Finkenweg in Birkenfeld abgestellter PKW beschädigt. Der schwarze Renault Clio, der in dem angegebenen Zeitraum in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 10 parkte, wurde augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand mehrfach zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

