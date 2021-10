Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Ruschberg (ots)

Am 07.10.2021 gegen 19:00 Uhr befuhren zwei Pkw hintereinander die L 176 von Idar-Oberstein kommend in Richtung Baumholder. An der Einmündung zur L 169 hielt das vordere Fahrzeug an. Der folgende Pkw fuhr aus Unachtsamkeit auf. Beide Fahrer stiegen danach aus, nach einem kurzen Disput fuhr der eigentlich geschädigte Fahrer des vorderen Fahrzeugs weg, ohne die Regelungen nach § 34 StVO (Unfall) zu beachten. Daher besteht der Verdacht des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

