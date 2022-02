Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB ++++ Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Falschfahrer auf der BAB

Cuxhaven/BAB27. Am Donnerstagnachmittag (24.02.2022) wurde gegen 17:00 Uhr auf der BAB27 ein Falschfahrer gemeldet. Dieser sei an der Anschlussstelle Altenwalde, in Fahrtrichtung Cuxhaven, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, aufgefahren. Der Falschfahrer wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet. Ob es zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam ist bislang unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag (24.02.2022) kam es zu diversen Verkehrsdelikten im Bereich des Polizeikommissariats Geestland. Am Vormittag gegen 08:00 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeuggespann (Lkw mit Anhänger), dessen Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse CE war. Zudem gingen er und sein Beifahrer ganz offensichtlich einer gewerblichen Tätigkeit nach, waren jedoch nicht im Besitz eines Arbeitsvisums. Es wurden entsprechende Strafverfahren, hier aufgrund des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes, eingeleitet.

Gegen 14:00 Uhr wurde ein ähnlicher Sachverhalt festgestellt. Hier führte ein Fahrzeugführer ein Anhängergespann, obwohl dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls gegen 14:00 Uhr wurde ein Kleintransporter kontrolliert, dessen Fahrzeugführer den Beamten einen bulgarischen Führerschein und eine bulgarische ID-Card aushändigte. Bei beiden Dokumenten handelte es sich um Totalfälschungen. Der Mann hielt sich als Bürger eines Drittstaates illegal im Schengen-Gebiet auf und ging einer gewerblichen Tätigkeit nach. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

