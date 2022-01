Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.1 Gaushorn: Verdacht der Trunkenheit am Steuer

Gaushorn (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Gaushorn einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem dieser Ausfallerscheinungen zeigte. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Gegen 02.40 Uhr kam den Beamten auf der Bundesstraße ein BMW mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Die Polizisten folgten dem Auto daraufhin und stellten bei dem Fahrer eine unsichere Fahrweise fest. Sie beschlossen, den Wagen zu überprüfen und mussten unterschiedliche Anhaltezeichen geben, bis der Dithmarscher reagierte. Der 20-Jährige roch nach Alkohol, hatte einen schwankenden Gang, verweigerte allerdings die Durchführung eines Atemalkoholtests. Daher ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, Beschlagnahmten den Führerschein des Heiders und fertigten eine Strafanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell