Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifendiebe werden gestört und lassen Beute zurück: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Vier bislang unbekannte Reifendiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Baunatal-Hertingshausen ihr Unwesen getrieben. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera auf dem Gelände des Reifenhändlers erfasst. Als die von dem Sicherheitsunternehmen alarmierte Polizei eintraf, ergriffen die Täter die Flucht, offenbar ohne Beute gemacht zu haben. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf die Täter. Einer von ihnen soll eine auffällige rote Nike-Jacke getragen haben.

Die Mitteilung des Sicherheitsunternehmens wegen des Einbruchs in der Fuldastraße war um 1:40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten sich die Unbekannten über den Parkplatz des Einkaufszentrums angenähert und den Zaun des Reifenhandels durchgeschnitten. Dort hatten sie bereits etwa 50 vom Gelände stammende neue Reifen zum Abtransport bereitgelegt. Die erste eintreffende Streife sah noch einen der vier Täter zu Fuß in Richtung eines Möbelhauses flüchten. Zudem war kurz nach der Tat der Anruf eines Autofahrers über den Notruf eingegangen, der ca. 500 Meter hinter der Anschlussstelle Baunatal-Süd in Richtung Kassel einen Fußgänger auf der A 49 gesehen hatte. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen leider ohne Erfolg.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

