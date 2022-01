Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kondomautomat am Campingplatz gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen Kondomautomaten in der Kasseler Südstadt gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Ein Autofahrer hatte sich gegen 4:30 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet, da auf der Giesenallee in Höhe des Campingplatzes Trümmerteile lagen. Wie die nach dort entsandte Streife des Polizeireviers Süd-West feststellte, war nur noch die befestigte Rückwand des Automaten vorhanden, während die restlichen Einzelteile in einem Radius von 15 Metern verteilt lagen. Von den Tätern, die den Automaten auf noch unbekannte Weise gesprengt hatten, fehlte bereits jede Spur. Wann genau die Tat in der Nacht stattfand und in welchem Umfang die Täter Beute machten, steht aktuell noch nicht fest. Aufgrund der Spurenlage ist jedoch davon auszugehen, dass Münzgeld und auch Kondome gestohlen wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen hat oder anderen Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell