POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge und Tatverdächtigen gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen sowie einen Tatverdächtigen, der am Dienstag, 8.6.2021, 19.45 Uhr einen Mann vor einem Discounter am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh schlug. Der 60-Jährige befand sich auf dem Parkplatz, als ihn ein junger Mann provokant ansprach. Der Unbekannte war in Begleitung von zwei oder drei weiteren jungen Erwachsenen. Der Tatverdächtige warf dem Ennigerloher vor, zuvor eine Frau beleidigt zu haben und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Dabei erlitt der 60-Jährige eine leichte Verletzung. Ein unbeteiligter Mann, der gesuchte Zeuge, hatte die Situation scheinbar beobachtet und forderte den Tatverdächtigen auf, den Ennigerloher in Ruhe zu lassen. Daraufhin ging die Gruppe zu Fuß in Richtung der Seniorenresidenz.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine etwas kräftigere Statur. Der Mann war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Der Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

