Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Raub gesucht

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 17.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Waldseite Nord" an der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Raub. Die bislang unbekannten Täter sprachen einen 36-Jährigen im Bereich der Toilettenanlage an. Kurz darauf attackierten Sie ihn und entwendeten die Geldbörse und sein Smartphone der Marke "Samsung". Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die sofortigen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung unterschiedlichster Einheiten u. a. dem Einsatz eines Hubschraubers verliefen erfolglos. Der 36-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Die beiden männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden. Täter 1: etwa 170 cm groß, kurze Haare, pummelige Statur, bekleidet mit einer Base-Cap und einem roten Pullunder Täter 2: kurze Haare, Dreitagebart, trug ebenfalls eine Base-Cap und ein schwarzes Joggingoberteil mit grauen Applikationen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

