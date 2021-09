PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Wasserwerker unterwegs +++ Versuchter Einbruch in Kita +++ Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt +++ Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Wasserwerker unterwegs,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ludwigstraße, 03.09.2021, gg. 11.30 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Ludwigstraße war am Freitagvormittag ein Duo von Trickdieben unterwegs, das sich als Wasserwerker ausgab. Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Anwohnerin. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Sie schilderten der Wohnungsinhaberin, man müsse etwas überprüfen, da schwarzes Wasser aus den Leitungen käme. Nachdem die Frau einen der Männer in die Küche begleitet hatte, frage sie nach den Ausweisen der angeblichen Wasserwerker. Diese verschwanden daraufhin beide im Treppenhaus und kehrten nicht mehr zurück. Glücklicherweise war es dem Diebesduo in der kurzen Zeit nicht gelungen, etwas aus der Wohnung zu entwenden. Beschrieben wurde einer der Männer als etwa 38 bis 40 Jahre alt und korpulent. Er habe einen Vollbart gehabt, ein grün-graues T-Shirt sowie eine rote Kappe getragen und Deutsch mit hessischem Dialekt gesprochen. Sein Komplize wird als circa 185cm groß und dünn beschrieben. Er habe Jeans und ebenfalls eine rote Kappe getragen. Gesprochen habe er gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, bei denen das Duo möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Kita,

Bad Homburg v. d. Höhe, Brandenburger Straße, 01.09.2021 bis 03.09.2021

(pa)In der Brandenburger Straße in Bad Homburg kam es im Laufe der letzten Tage zu einem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte. Wie am Freitag festgestellt wurde, hatte jemand erfolglos versucht, die Eingangstür der Kita aufzuhebeln. Das Tatgeschehen muss sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwoch und Freitagmorgen zugetragen haben. Der Schaden an der angegangenen Tür wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Ein Zusammenhang mit einem weiteren versuchten Einbruch, der sich jüngst an einer Ober-Erlenbacher Kita ereignete, kann derzeit zumindest nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt, B 275, Höhe Weilrod-Riedelbach, 02.09.2021, gg. 17.30 Uhr

(pa)Auf der B 275 bei Weilrod Riedelbach kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 41-jähriger Frankfurter war gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki aus Richtung Tenne kommend in Fahrtrichtung Neuweilnau unterwegs. Als der Mann bei Riedelbach nach links in die Langstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Ford, gefahren von einer 67-Jährigen aus Weilrod. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde zur Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt.

4. Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Pkw verletzt, Neu-Anspach, Westerfeld, Usinger Straße / Am Bächweg 02.09.2021, gg. 07.15 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen kam es in Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 57-jähriger Usinger befuhr gegen 07.15 Uhr mit seinem Elektrofahrrad die Usinger Straße aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Westerfeld, als an der Einmündung der Straße "Am Bächweg" ein 48-jähriger Neu-Anspacher mit seinem VW nach links auf die Usinger Straße einbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Radler. Bei der Kollison zog sich der Usinger leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird zusammen auf knapp über 1.000 Euro geschätzt.

5. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

