Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sachbeschädigung, Widerstand, Ausnüchterungszelle

Papenburg (ots)

Ein 34-jähriger Papenburger hat in der Nacht zu Dienstag zunächst ein Auto beschädigt und anschließend versucht, einen Polizisten zu schlagen. Er verbrachte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle. Eine Streifenbesatzung der Polizei Papenburg war gegen kurz vor 2 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, als er gerade mutwillig einen am Ölmühlenweg abgestellten Porsche beschädigte. Nach kurzer Verfolgung, wurde der 34-Jährige durch die Beamten am Hoffskanal eingeholt, überwältigt und festgenommen. Der Täter wehrte sich und versuchte einem der Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Dies gelang ihm nicht. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell