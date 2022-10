POL-S: Einbrüche auf Wertstoffhof - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Degerloch (ots) - Unbekannte sind entweder am Dienstag (18.10.2022) oder Mittwoch (19.10.2022) in eine Wohnung am Windröschenweg eingebrochen, bei einer Wohnung in der Böhmstraße ist es beim Versuch geblieben. Die Täter brachen zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 06.30 Uhr am Mittwoch über die Balkontüre in die Wohnung des Mehrfamilienhauses am Windröschenweg ein und durchwühlten die ...

mehr