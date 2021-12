Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Osthoff/Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Am Osthoff. Ob etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag (19.12.) 15 Uhr und Dienstag 11.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

