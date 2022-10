Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Degerloch (ots)

Unbekannte sind entweder am Dienstag (18.10.2022) oder Mittwoch (19.10.2022) in eine Wohnung am Windröschenweg eingebrochen, bei einer Wohnung in der Böhmstraße ist es beim Versuch geblieben.

Die Täter brachen zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 06.30 Uhr am Mittwoch über die Balkontüre in die Wohnung des Mehrfamilienhauses am Windröschenweg ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An der Böhmstraße versuchten Einbrecher am Mittwoch, im Zeitraum von 09.10 Uhr bis 10.30 Uhr, vergeblich die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell