Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerinnen nach Unfall verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (18.10.2022) in der Kronenstraße sind zwei 23 und 38 Jahre alte Fußgängerinnen verletzt worden. Die beiden Frauen überquerten gegen 14.10 Uhr die Kronenstraße bei einem Fußgängerüberweg, als es dort zum Zusammenstoß mit einem 67-jährigen VW-Fahrer kam, der auf der Kronenstraße in Richtung Lautenschlager Straße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus.

