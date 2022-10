Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (17.10.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Getränke aus einem Geschäft an der Epplestraße gestohlen zu haben. Der 23-Jährige betrat den Verkaufsraum gegen 16.50 Uhr und nahm eine Getränkeflasche an sich. Anschließend soll er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, wieder verlassen haben. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn hierauf ansprach, soll der Mann zurück in das Geschäft gerannt und zwei weitere Flaschen an sich genommen haben. Danach verließ er das Geschäft wiederholt ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sowie ein Zeuge hielten den 23-Jährigen schließlich auf und verständigten die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin fest. Der 23-Jährige slowakische, wohnsitzlose Mann wurde im Laufe des Dienstags (18.10.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

