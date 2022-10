Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (17.10.2022) in der Ostendstraße einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Geldbeutel eines Busfahrers aus einem Linienbus gestohlen zu haben. Der 23-Jährige betrat kurz nach 18.00 Uhr den an der Bushaltestelle Wagenburgstraße stehenden Bus und stahl den Geldbeutel des 59 Jahre alten Fahrers der am Fahrerplatz lag. Der 23-Jährige rannte im Anschluss davon, stürzte jedoch nach wenigen Metern. Es kam sodann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und dem Mann, in deren Verlauf der Mann den Busfahrer zu Boden stieß. Einem zufällig in zivil anwesenden Polizeibeamten gelang es, den Mann im Anschluss festzuhalten. Der 23 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags (18.10.2022) einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

