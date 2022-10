POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen/-West (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag (15.10.2022 bis 17.10.2022) in ein Restaurant an der Schwieberdinger Straße und in eine Bäckerei an der Falkertstraße eingebrochen. Die Täter gelangten an der Schwieberdinger Straße zwischen Samstagnacht, 22.40 Uhr und Montagmorgen, 10.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Restaurant und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus ...

